Sassuolo - Lazio, i convocati di Sarri: squalificato Lazzari. Fares...

Alle 12.30 la Lazio scenderà in campo contro il Sassuolo a Reggio Emilia, nella sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. In questi minuti la società biancoceleste ha annunciato la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri e tra i giocatori a disposizione risulta anche il nome di Luis Alberto. Lo spagnolo ieri aveva accusato durante l'allenamento un fastidio all'adduttore, ma sembrava comunque ampiamente a disposizione per la sfida odierna. Rientra tra i convocati anche Mohamed Fares, terzino in uscita, rientrato poco tempo fa da uno stiramento. La scelta di convocarlo potrebbe portare con sé motivazioni di mercato. Non c'è, invece, lo squalificato Manuel Lazzari. Di seguito la lista al completo.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Hysaj, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.