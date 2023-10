Sassuolo - Lazio, Luis Alberto a Sky: "I gol sono tutti speciali. Sostituzione? Non mi piace mai..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una serata da protagonista per Luis Alberto che al termine della gara contro il Sassuolo ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: “Non so se è la migliore partita della stagione, oggi erano importanti i tre punti per recuperare la classifica in campionato. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, dovevamo fare almeno tre o quattro gal ma era importante anche non prendere gol, adesso dobbiamo continuare".

50 GOL - "Sono tutti speciali, io dico sempre che l’importante sono i tre punti e vincere più partite possibile, io così sono felice. Rinnovo? Se me lo avessero detto qualche mese fa ci avrei creduto, un anno fa no. Sono felice, la Lazio per me è tutto da quando sono arrivato. Ho avuto momenti buoni e altri meno, ora anche l’età mi aiuta a divertirmi, sono molto felice di stare qui e così anche la mia famiglia".

CAMBIO - "Sostituzione? Non mi piace mai, soprattutto quando mi sto divertendo”.