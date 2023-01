Sassuolo - Lazio, Marusic: "Servono due cose per tornare sulla strada giusta”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sassuolo – Lazio è a un passo e i 6.000 tifosi biancocelesti iniziano già a colorare il Mapei Stadium. Grande banco di prova per la squadra di Maurizio Sarri che dopo la beffa contro l’Empoli si è prefissata l’obiettivo di tornare a vincere. Così, a pochi passi dal match ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Adam Marusic per presentare la sfida: "Oggi ci aspetta una partita importante contro una squadra organizzata, che non va sottovalutata. Dovremo entrare dal 1' con tanta voglia di portare a casa la vittoria, in settimana abbiamo lavorato bene per affrontare al meglio il Sassuolo. Servirà la massima concentrazione per tutti i 90', sarà fondamentale rimanere dentro la partita per conquistare il primo successo del 2023".

Il terzino montenegrino ha parlato anche a Sky Sport: "Dobbiamo iniziare questa partita con l'energia mentale positiva e con entusiasmo. Solo così possiamo tornare sulla strada giusta".

Marusic è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Questa settimana abbiamo lavorato tanto, abbiamo preparato questa partita. È sicuro che dobbiamo entrare in campo con energia positiva e portare a casa il risultato. Cilindrata mentale? Abbiamo provato tanto e detto che dobbiamo stare concentrati 90 minuti e non 83 come l’ultima gara. Penso che sono partite queste che dobbiamo sfruttare per cercare di restare 90 minuti in partita”