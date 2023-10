Sassuolo - Lazio, Provedel alla Maximiano: ecco cosa è successo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un déjà-vu per tutti i tifosi biancocelesti. Per qualche minuto sono tornati i fantasmi di Lazio - Bologna, dove Maximiano era stato espulso per aver preso il pallone fuori l'area di rigore. Lo stesso stava per accadere a Provedel, che su un lancio lungo del Sassuolo era uscito, forse troppo, a bloccare la sfera. Di Bello aveva fischiato immediatamente e tirato fuori il cartellino rosso per il numero 94 reo di aver preso il pallone interrompendo un'azione avversaria fuori dai sedici metri.

Come di consueto, però, c'è il check del VAR, che controlla che la decisione presa dal direttore di gara sia quella corretta. Dopo qualche minuto di attesa arriva la risposta: rosso revocato e Provedel può rimanere in campo. Il portiere, infatti, aveva bloccato il pallone con le mani dentro l'area di rigore, nonostante con il corpo fosse (ampiamente) fuori. L'estremo difensore non si è nemmeno portato fuori il pallone una volta bloccato cosa che gli sarebbe costata un giallo e una punizione. Un grande sospiro di sollievo per la Lazio e i suoi tifosi.