Scudetto Lazio '74 | Gabriele Pulici: "Oggi un secondo compleanno per i laziali. Papà mi diceva sempre..." - ESCLUSIVA

Maggio è un mese speciale per la storia della Lazio. Sono tanti i trionfi e i trofei messi in bacheca a ridosso dell'estate. Oggi ricorre l'anniversario del primo scudetto conquistato dalla Banda Maestrelli. A distanza di 49 anni il ricordo nella mente dei laziali è ancora vivo. In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto Gabriele Pulici, figlio del portiere Felice.

12 maggio 1974, una data storica per tutti i laziali. Che effetto le fa vedere il nome di suo padre scolpito in eterno nella storia della Lazio?

"Oggi è come se fosse un secondo compleanno per tutti i Laziali. Questa mattina come facciamo ormai tutti gli anni, ci siamo fatti gli auguri perché anche chi non lo ha vissuto, vive questa giornata come una grande festa e sapere che papà ha contribuito in maniera decisiva mi riempie d’orgoglio".

Lei ancora non era nato in quel periodo, ma ha vissuto il momento tramite i racconti di suo padre. C’è qualcosa che le diceva spesso su quell’annata?

"Gli aneddoti ormai li conosciamo tutti però la partita con Verona in casa vinta 4-2 in rimonta, è la partita che papà ricordava con maggior piacere anche perché è stata l’unica da capitano".

Con le famiglie degli altri eroi del ’74 è ancora in contatto?

"Ho appena finito di parlare con Stefano Re Cecconi, ci sentiamo spesso con Maestrelli, Giorgio Chinaglia, James Wilson ma anche con Oddi, Petrelli e tutti gli altri. È una bellissima eredità che ci ha tramandato quella squadra".

Il destino vuole che oggi la Lazio sia in campo contro il Lecce. Ci si gioca un posto per la Champions. Secondo lei alla fine ce la faranno i biancocelesti?

"Sarebbe un capolavoro di Sarri centrare la Champions e a questo punto credo che il destino sia nelle nostre mani e con l’aiuto del pubblico l’obiettivo verrà raggiunto".

In questa stagione la difesa è stata più rocciosa, subendo pochissimi gol. Se lo aspettava?

"Non me lo aspettavo però ci speravo, l’arrivo di Romagnoli è stato decisivo e anche la crescita di Marusic e di Cataldi come schermo davanti alla difesa sono stati importanti".

Che ne pensa di Provedel? Si aspettava potesse battere il record d’imbattibilità di suo padre?

"I record sono fatti per essere battuti, auguro a Provedel di raggiungere altri obiettivi e battere altri record…a partire dall’anno prossimo magari".

