Seltsam: "Che emozione la mia canzone allo stadio. La Lazio per me è..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - "Non ho ancora realizzato sto piangendo da ieri sera". Avevamo intervistato Seltsam qualche giorno fa dopo che i suoi trend su Tik Tok erano tutti con la maglia della Lazio. Il giovane cantautore ci aveva raccontato le sue emozioni e la sua passione per i colori biancocelesti. Chiaramente la sua canzone diffusa all'Olimpico cambia tutto e le emozioni di moltiplicano. Sì perché Lorenzo Giovaniello è un giovane artista emergente che si sta affermando nel panorama musicale e in quello social. Sì, perché di pari passo con la carriera artistica, il 23enne condivide, soprattutto su Tik Tok, le sue avventure quotidiane con gli amici di sempre e la sua famiglia. Seltsam ci racconta un po' di sè: "Da piccolo giocavo a calcio e ho vestito la maglia della Lazio per quattro anni. Contemporaneamente la musica è sempre stata la mia grande passione che piano piano è diventato qualcosa in più. La mia prima canzone ha fatto un milione di streaming, poi tra covid e il mercato indie un po' in calo mi sono concentrato anche su altro, lavorando più a fondo sui pezzi che stanno mano mano uscendo. A novembre dovrebbe uscire un album che raccoglierà tutti i miei singoli che devo dire stanno andando bene".

Musica e non solo perché Seltsam è molto attivo sui social. Lorenzo è solito postare video con la famiglia e con gli amici che spesso lo rendono vittima di scherzi molto divertenti: "Mi hanno fatto un account Tinder e organizzato appuntamenti con delle ragazze. Non so come fermarli a volte (ride, ndr), Però fanno parte della mia vita e gli voglio un bene dell'anima ed è giusto che la gente lo sappia. Ho una fanbase sempre più ampia anche grazie ai social e poi c'è la Lazio". Già Seltsam mette la Lazio in ogni discorso. Un amore pure verso i colori biancocelesti che gli esce spontaneo in ogni discorso e in ogni contesto. Anche le sue canzoni spera di farle diventare dei veri e propri inni: "Mi piacerebbe accostare una mia canzone alla Lazio. Sarebbe una cosa meravigliosa sentire il pubblico dell'Olimpico che canta un mio pezzo. Ma c'è da dire che la Lazio è in ogni mia cosa. Ho 24 anni e sono laureato in giurisprudenza e nella mia tesi c'è scritto che a Perugia pioverà ancora per ricordare lo scudetto del 2000. Prima degli esami e anche prima della discussione ascoltavo sempre So già du Ore per caricarmI".

Un ragazzo come tanti che si emoziona parlando della sua squadra del cuore: "La Lazio la vivo anche nelle piccole cose. Io ho giocato 4 anni alla Lazio e se domani mattina mi chiedessero qual è il mio desiderio più grande ancora oggi risponderei fare il calciatore della Lazio. Lo scorso anno nella partita con l'Atletico Madrid ero allo stadio e ho pianto per mezz’ora. La Lazio associata al logo della Champions non esistono cose più belle. Sono giovani e questi sono stati, da un certo punto di vista, anni di piombo. La Champions la vivevo come un sogno che si realizzava. Per me la Lazio è casa, me la vivo tanto male e tanto bene".

Durante la gara con il Torino, l'emozione più grande con la sua Mille Risse trasmessa durante l'intervallo. Stelsam non riesce ancora a crederci: "Mi hanno avvisato poco prima. Io non dovevo andare allo stadio perché ero in studio di registrazione per il mio nuovo singolo. Ho chiamato mio padre e gli ho detto compra due biglietti e voliamo allo stadio poi ti spiego. Quando è partita mi sono commosso, stavo su un altro pianeta. Quello che non sono riuscito a fare con i piedi spero di farlo con la voce. Mi hanno scritto in tantissimi, soprattutto gente che non conosco e questo mi fa super piacere. Il sogno nel cassetto rimane sempre cantare So già du ore all'Olimpico, penso che piangerei tutto il tempo. Cantare una mia canzone al centro del campo? Oddio sarebbe anche peggio anche lì sarei un fiume di lacrime".

Inevitabile la domanda su cosa sceglierebbe tra la vittoria a Sanremo o la Lazio che vince l’Europa League: "Ma neanche a chiederlo, scelgo sempre la Lazio. Ma ti dirò di più, non serve neanche l'Europa sceglierei la Lazio anche per una Coppa Italia. La Lazio batte tutto".

