Serie A, anticipi e posticipi fino al penultimo turno: gli appuntamenti della Lazio

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, GIOCATORI CONTATI: QUANTI ASSENTI PER SARRI! FORMELLO - Stessi assenti di ieri. La situazione, visti i pochi calciatori in campo, si fa preoccupante. La Lazio non ha specificato le motivazioni degli ultimi due giorni, ma già la cancellazione della seduta mattutina (oggi da programma era prevista una doppia... WEBTV LAZIO-TORINO 1-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "PAZZA LAZIO, MA TROPPO TARDI..." La Lazio pareggia 1-1 con il Torino. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di un pari arrivato troppo tardi: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, ANCHE LA LAZIO SU ROVELLA: SARRI SI INFORMA C'è anche la Lazio su Nicolò Rovella. Perlomeno questo è quello che riporta calciomercato.com, secondo cui i biancocelesti starebbero seguendo con continuità il giocatore, valutando l'ipotesi di presentare un'offerta per lui la...