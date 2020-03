Serie A, Consiglio Federale terminato: nuovo incontro il 23 marzo per il calendario

AGGIORNAMENTO ORE 16.15 - Terminata ufficialmente la riunione. Il 23 marzo sarà indetto un nuovo Consiglio Federale e tutti i presidenti delle diverse leghe dovranno portare in consiglio una soluzione per riorganizzare il calendario di propria competenza. Saranno 13 giorni intensi per definire il prosieguo della stagione.

AGGIORNAMENTO ORE 16.05 - Terminato a Roma il Consiglio della FIGC, all'uscita Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato ai microfoni dei cronisti presenti: "I calendari? Ogni Lega farà le sue proposte. Le coppe Europee si giocano? C'è un risultato positivo ottenuto dalla Federcalcio sul decreto del Governo che consente di giocare le coppe europee. Questo ha un peso sia sul versante internazionale che locale. Adesso c'è in corso una trattativa con l'UEFA e la Spagna sul fatto che la Roma giochi o non giochi. Spero che alla fine si giochi".

Poi prosegue: "Le due amichevoli della Nazionale? "Si vedrà, perché bisogna valutare se rappresentano due finestre o meno per il campionato. Perché la Roma non dovrebbe giocare in Spagna? "Perché il Governo spagnolo ha chiuso i voli dall'Italia. Ma adesso c'è un intervent fatta dalla Federazione e dalla UEFA relativamente al fatto che la Roma possa partire".

ROMA - Cominciato il Consiglio Federale in programma oggi a Roma. Puntuale è arrivato il presidente della Lazio Claudo Lotito, seguito da quello della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Nessun commento rilasciato ai cronisti. Sono gli unici presenti, il resto dei rappresentanti delle società seguiranno il tutto in conference call. Si attendono decisioni importanti sul futuro prossimo del campionato.



Pubblicato alle ore 15.00

Coronavirus, Vulpis: "C'è stata una forte sottovalutazione, provvedimenti presi in ritardo"

Lazio, il piano di Inzaghi per gli allenamenti: possibile integrazione del lavoro a casa

TORNA ALLA HOMEPAGE