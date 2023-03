Serie A, da Luis Alberto a Diaz: la rivincita dei numeri 10

Sono tornati i numeri 10 e stanno diventando sempre più centrali nel calcio moderno. Più che un ritorno è una riscoperta quella che si sta facendo nel calcio italiano di giocatori che per anni sembravano non trovar più posto nel famoso 4-4-2 che li aveva relegati ai margini. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ora i numeri 10 sono tornati: fantasisti veri, muscolari, tattici o offensivi.

Ci sono in tutte le squadre di Serie A, soprattutto in quelle che adottano il 3-4-2-1 come sistema di gioco: dall'Atalanta, con Gasperini che si affida a Lookman e Boga ma anche a Pasalic o Koopmeiners, passando per l'Udinese con Thauvin e Pereyra, fino al Torino di Juric con Karamoh o Vlasic e Radonjic.

Non solo, il trequartista si trova anche in squadre che di base non lo hanno ma che hanno giocatori il cui compito è quello di giocare tra le linee: esempio perfetto è l'Inter con Calhanoglu e Mkhitaryan e la Lazio con Luis Alberto così come il Napoli con Zielinski. I "nuovi trequartisti" sono pronti a prendersi la scena.