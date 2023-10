Serie A, è il grande giorno dei diritti tv: in ballo 4,5 miliardi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dentro o fuori. Oggi è il grande giorno dei diritti audiovisivi. Alle 11:30 negli uffici della Lega Serie A di via Rosellini a Milano inizierà la riunione decisiva per la scelta più importante del prossimo quinquennio: accettare l'offerta di Dazn e Sky, oppure optare per il canale della Lega. Come riporta la rassegna stampa della Gazzetta dello Sport c'è anche una terza opzione molto poco probabile, un nuovo bando che permetta di valutare offerte delle tv e dei fondi interessati al canale.

In pole position rimane l'offerta di Dazn e Sky. Sul piatto un totale di 4,5 miliardi in 5 anni, per una cifra di 900 milioni all'anno (880 nelle prime due stagioni, 900 nella terza e 920 nelle ultime due): Dazn (che offre la quota maggiore, 720 milioni) offre anche una royalty importante oltre gli 800 milioni di fatturato. I circa 180 milioni offerti da Sky riguardano sempre il pacchetto con le tre co-esclusive, ma che includerà un numero maggiore di big match.

L'alternativa è la creazione del canale di Lega, con sei fondi pronti ad accompagnare le società in questa novità: Carlyle, Pif, Advent, Oaktree e altri due. Spingono per questa soluzione Napoli e Fiorentina, anche se al momento lo schieramento pronto ad accettare l'offerta Dazn - Sky (che include Lazio, Inter, Torino...) rimane in vantaggio. All'assemblea parteciperà il notaio Calafiori, pronto ad aprire le buste con l'offerta in giornata, l'ultima in cui rimane valida.