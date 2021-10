Serie A, è iniziata l'assemblea di Lega: presente anche il presidente Lotito

È iniziata l'assemblea della Lega di Serie A, convocata presso l'International Broadcast Centre della Lega a Lissone. 19 i club presenti (assente la Salernitana). Figura anche Claudio Lotito: presidente della Lazio, nonostante la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso tamponi, può partecipare alle assemblee in cui si trattano temi di carattere patrimoniale. Tra gli argomenti sul tavolo, l'analisi sui vantaggi e sugli svantaggi delle differenti ipotesi in discussione relative al format del campionato di Serie A. E non solo, perché nell'assemblea di oggi è stata messa all'ordine del giorno anche l'offerta al mercato dei diritti tv per il pacchetto non esclusivo scouting, l'aggiornamento sui diritti tv dell'area Medio Oriente e Nord Africa, l'approvazione del budget 2021/22. I club, infine, potrebbero discutere anche del "caso Dazn" e, in particolare, della richiesta di Sky di rimettere all'asta i diritti per trasmettere gli highlights.

