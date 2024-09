Serie A, Fiorentina - Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo contro il Verona si torna subito in campo. La Lazio vola in trasferta a Firenze per affrontare la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, ancora a secco di vittorie in campionato. La gara, valida per la quinta giornata di Serie A, è in programma per domenica 22 settembre alle ore 12:30 sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Inoltre potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo 'Zona Dazn', non previsto nell'abbonamento di base.