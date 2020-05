Serie A, giovedì incontro tra Gravina e comitato tecnico scientifico: il tema è il protocollo

Giovedì sarà il giorno chiave per il futuro dei campionati di calcio. Come riporta l’agenzia Ansa, nel pomeriggio ci sarà l’incontro tanto atteso tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il comitato tecnico scientifico del Governo sul protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra, prevista il 18 maggio. Dall’esito di questo incontro passa il riavvio del campionato di Serie A: in caso di ok da parte degli scienziati il Governo non avrebbe più appigli per imporre uno stop. Per questo motivo il consiglio federale dell’8 maggio è stato rinviato, per avere più tempo per un’analisi approfondita dell'esito.