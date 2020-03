Serie A, Gravina: "Si può salvare il campionato, ma si decida subito. Playoff unica alternativa"

Mentre il resto d'Europa ferma le competizioni sportive per l'emergenza coronavirus, il calcio italiano si interroga su come ripartire quando la situazione lo permetterà. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha evidenziato come non si possa più parlare di un problema solo italiano ma che invece riguarda tutti, affermando quindi che difendere solo EURO 2020 sarebbe un errore strategico. Una decisione, quella di far slittare gli Europei, che sarebbe comunque sofferta e non semplice da prendere, ma che sembra l'unica via per non ingolfare tutti i campionati del vecchio Continente. Per quanto riguarda la Serie A, Gravina si dice fiducioso di riuscire a salvare la stagione: per portare a termine il campionato servono tra i 45 e i 60 giorni, quindi anche ricominciare a inizio maggio andrebbe bene, ma c'è necessità di decidere prima la formula. "Penso che congelare una classifica sia un errore da evitare, dobbiamo portarci avanti col campionato e finirlo se possibile" dice Gravina. Ma se non è possibile, la strada è quella dei playoff e playout, nonostante non tutti siano d'accordo: "Chi punta a vincere o a salvarsi preferirebbe giocarle tutte. E ha ragione. Ma in questo momento nessuna ha la certezza di poter fare una cosa o l'altra, quindi ho detto alle Leghe di fare proposte, ma di farle subito, prima di ricominciare a giocare. E l'ultima parola spetta al Consiglio federale, non ad altri".