Simone Patrizi: "La MMA a Ostia, la Lazio, mio padre e Rovella: vi dico tutto"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - La MMA arriva a Roma. I Cage Warriors tornano nella Capitale per la sesta volta sabato 8 marzo, dalle ore 17, al PalaPellicone di Ostia. Il più grande evento europeo, infatti, si tingerà anche di Lazio. Nei giorni scorsi, infatti, i social di molti giocatori della Lazio come Rovella e Pedro hanno condiviso la storia della manifestazione che ritraeva Simone Patrizi con la maglia biancoceleste. Il lottatore sarà uno dei protagonisti sabato sera e la Lazio fa parte della sua vita.

"La Lazio fa parte della mia vita da sempre visto che mio papà Mauro fa il capo magazziniere da li da oltre 30 anni, praticamente da prima che nascessi io. Sono molto orgoglioso di lui, è un uomo riservato che non vuole mai apparire, ma io sono fiero di lui ti prego sottolinealo perché è una cosa che mi riempie il cuore" ci racconta in una piacevole conversazione telefonica. Il ragazzo è carico e pronto per la Cage Warriors Fighting Championship. L'associazione irlandese di arti marziali p nata nel 2001 ed è da dove è partita la carriera di Conor McGregor che è la stella e colui che ha dato lustro a questo sport. Simone rimane umile: "Lui è un grandissimo, io sono molto più piccolo. Mi fa piacere che stiamo avendo buoni riscontri in Italia e che ci sia tanta gente a vedermi e a tifare per me. Poi rappresentare il mio paese è sempre meraviglioso, farlo a casa mia ha qualcosa di magico".

A proposito è probabile che molti membri della squadra di Baroni possano essere a Ostia per tifare per lui. Simone un po' ci spera: "Ci sarà Radu, ma anche qualche giocatore della rosa attuale. Fortunatamente hanno spostato la gara con l'Udinese a lunedì e così il sabato non sono in ritiro prepartita. Vediamo in molti mi hanno detto che faranno di tutto per esserci".

Inevitabile il pensiero a Pedro e Rovella che hanno condiviso anche sui social la sua foto: "Nico è un appassionato del mio sport. Ne abbiamo parlato spesso e mi ha fatto l'in bocca al lupo. Spero di vederlo. Anche Pedro mi ha chiamato, è un campione e una persona speciale come del resto tutti i laziali". Una particolare curiosità, in controtendenza con gli ambienti del giorno d'oggi, è come quanto sia biancoceleste il mondo della MMA. Patrizi ce lo conferma: "Non lo dico perché ci sono io, devo dire che siamo molto ben rappresentati". Simone non rimane che augurarti un enorme in becco all'aquila.

