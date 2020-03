Slittano gli Europei, non i lavori all'Olimpico: e Lotito si fa sentire in Campidoglio

La notizia è di ieri: Euro 2020 è diventato Euro 2021. Decisione inevitabile vista l'emergenza coronavirus che sta travolgendo l'Europa (e il mondo). E dato anche il format della manifestazione, che si fregiava del vanto di essere il primo Europeo itinerante della storia: avrebbe toccato 12 paesi, partendo proprio dall'Italia. Da Roma, anzi, lo Stadio Olimpico. Rimesso a nuovo per l'occasione, a questo punto slittata di un anno. Ma comunque utile a rinnovare un impianto che inizia a sentire il peso degli anni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, i lavori non si fermeranno. Si conta di abbattere le barriere architettoniche, creare più spazi per i disabili e mettere a nuovo il look dei tunnel interni (bar e bagni) entro 60 giorni. Roma vuole rispettare le consegne, coronavirus o meno.

IL RITORNO IN CAMPO - Lo farà anche nell'eventualità in cui Lazio e Roma dovessero tornare in campo prima di maggio. In quel caso, i lavori si fermeranno solo in corrispondenza della partite. Che, ripresa o meno, dovrebbero giocarsi comunque a porte chiuse. Questo si vedrà. Se come da pronostico la Serie A dovesse riprendere a maggio, invece, non ci sarebbero problemi. L'importante è che si torni a giocare: questo è il Lotito-pensiero. Secondo Radiosei, il patron biancoceleste avrebbe fatto valere la propria posizione anche in Campidoglio. Non che l'amministrazione comunale possa fare granché per la ripresa del campionato, ma nel dubbio giusto essere chiari. Lotito vuole che la sua Lazio torni a volare, per questo già lunedì riprenderanno gli allenamenti. Novità dell'ultimo minuto permettendo.

