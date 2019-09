Spal - Lazio, Parolo: "Siamo affamati di risultati dopo il derby, ripartiamo!"

A circa un’ora dal fischio d’inizio della sfida, il centrocampista biancoceleste Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sarà una partita difficile, la Spal è reduce da due risultati negativi e vorrà fare di tutto per conquistare la vittoria. Noi veniamo dalla scottatura nel derby, volevamo vincere: anche noi quindi siamo affamati di risultati e dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo poiché sarà una partita importante per noi, che avvia un ciclo di partite ravvicinate. Dovremo evitare i piccoli errori commessi nelle prime due partite. Lo scorso anno la trasferta di Ferrara interruppe la nostra corsa al quarto posto e oggi vogliamo ripartire al meglio”.

Il centrocampista della Lazio ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo compagno di squadra Lazzari: "Si è inserito bene nella nostra squadra. Oggi sarà la sua prima partita da ex, perché è rimasto tutta la carriera nella Spal. Sarà sicuramente emozionante per lui ma è un professionista e spero lo dimostri sul campo. Spero nel gol dell'ex, come spesso accade".