Spezia - Lazio, via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

Dopo il match casalingo contro la Juventus la Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata nell'importante trasferta contro lo Spezia in programma venerdì 14 aprile alle 20.45. Di seguito il comunicato ufficiale della società biancoceleste in merito alla vendita dei tagliandi: "La S.S. Lazio comunica che da oggi 7 aprile verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Spezia - Lazio di venerdi 14 aprile.

Questi i dettagli della gara e della vendita:

- Spezia vs Lazio

- venerdì 14 aprile ore 20:45

- Stadio Alberto Picco di La Spezia

Prezzi del Settore Ospiti - Curva Piscina (capienza 1.497 posti):

- Intero - € 30 (più diritti di prevendita)

Limitazioni:

OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO - FIDELITY CARD MILLENOVECENTO

- Inizio vendite venerdì 7 aprile

- Fine vendite ore 19:00 di giovedì 13 aprile

Dove acquistare i tagliandi:

- sito Vivaticket https://acspezia.vivaticket.it/

- punti vendita circuito Vivaticket"