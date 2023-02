Stadio Flaminio, ass. Onorato: "I vincoli? Non sono un problema. Lotito sa bene che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Ci dispiace perché i tifosi della Lazio avevano creduto nello Stadio Flaminio. E noi con loro". Così inizia l'intervista all'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato, riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. Al centro del discorso c'è sempre lo Stadio Flaminio che i tifosi della Lazio speravano un giorno potesse diventare la loro casa. Stando alle ultime parole pronunciate dal presidente biancoceleste Claudio Lotito sarebbero sopraggiunti dei problemi per cui non sarebbe possibile aumentare la capienza dello stadio, inserire coperture o migliorare la situazione parcheggi e viabilità. Proprio a questo replica Onorato: "Il presidente sa benissimo che l'emendamento 'sblocca stadi' del Decreto Semplificazioni fa in modo che determinati vincoli possano essere superati". D'altronde, insiste l'Assessore, anche lo Stadio Artemio Franchi di Firenze presentava le stesse ostilità e, costruito dal medesimo architetto, si è riusciti a superarle con 40 anni di anticipo. Questi problemi, secondo Onorato, non possono rappresentare la reale motivazione per cui Lotito ha deciso di non presentare il progetto, soprattutto dopo l'incontro di 8 mesi fa con il sindaco Gualtieri.

Nella sua recente intervista, Lotito aveva parlato anche di un 'Piano B', una soluzione alternativa al Flaminio, ma di cui l'Assessore Onorato non ha mai sentito parlare: "Non ci ha mai parlato di altre aree" - ma aggiunge - "Se l'obiettivo di Lotito è costruire uno Stadio altrove è liberissimo di proporlo". Insomma, i rapporti sembrerebbero abbastanza tesi tra il presidente della Lazio e il Comune, i dialoghi per il Flaminio non avrebbero portato a nulla di nuovo, ma la partita non sarebbe ancora chiusa: "Tutto finito? Questo lo ha detto lui. Noi abbiamo aspettato la proposta della Lazio per rispetto della società e dei tifosi".