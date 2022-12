Stadio Flaminio, Lotito vuole delle garanzie sul progetto: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Lo scenario giudiziario della Roma Nuoto interessa, ovviamente, anche la Lazio, che da tempo si è mossa con il suo presidente per trovare l'accordo sulla costruzione dello Stadio. L'ultimo "botta e risposta" tra il presidente e l'assessore Onorato riguardava la consegna del progetto, con l'ultimatum dato dal Comune. E' proprio sulla presentazione progetto, secondo quanto riporta La Repubblica, che Lotito nutre dei dubbi: prima di finanziarlo, infatti, il presidente della Lazio vorrebbe avere la certezza di poter superare alcuni vincoli. La copertura delle tribune e l'ampliamento della capienza sono i punti principali. In secondo piano passerebbe la questione del parcheggio, dal momento che entro 10 il Comune dovrebbe portare a compimento la metro C, in cui ci sarà la fermata "Auditorium", a due passi dallo Stadio. I progetti rifiutati della Roma Nuoto e della Federazione italiana rugby, che aveva proposto un progetto da 42.000 posti, non lasciano tranquillo Lotito, il quale però potrebbe ottenere delle garanzie solo dalla conferenza dei servizi (la quale si apre presentando prima uno studio di fattibilità).