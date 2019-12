Supercoppa Italiana, Juventus - Lazio: info e prezzi dei biglietti

La prima delle due Lazio - Juventus è alle spalle, la seconda alle porte. Dopo il trionfo dell'Olimpico, la squadra di Inzaghi ritroverà i bianconeri per la finale di Supercoppa Italiana del prossimo 22 dicembre (ore 17:45 italiane) al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Una location esotica verso la quale vorranno migrare tanti tifosi biancocelesti, che ora finalmente possiedono tutte le indicazioni per acquistare i biglietti per la sfida. Poco fa, infatti, la Lega Serie A ha diramato info e modalità di vendita dei tagliandi per la Supercoppa Italiana. Di seguito, ecco il comunicato:

"La Lega Serie A comunica che Sela Sport, partner per l'organizzazione della Supercoppa Italiana 2019/2020, inizierà mercoledì 11 dicembre alle ore 19:00 (ora italiana) la vendita dei biglietti per la sfida tra Juventus e Lazio. La gara si disputerà domenica 22 dicembre 2019 alle ore 19:45 locali, al King Saud University Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita".

I biglietti per i tifosi sono in vendita sul seguente sito:

https://www.sauditickets.sa/en

Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere alla richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata nel seguente sito:

https://visa.visitsaudi.com

CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO (All'interno si trovano le categorie dei biglietti e la mappa dello stadio che indica il loro settore di appartenenza)

Pubblicato il 10/12 alle 17.15