Supercoppa Italiana, Lazio a Riad con il logo della Regione: le novità

Fonte: Il Tempo

RASSEGNA STAMPA - Ci sarà il logo della Regione sulle maglie che la Lazio indosserà a Riad per la Supercoppa Italiana. La squadra di Sarri sarà impegnata in Arabia Saudita per la semifinale contro l'Inter in programma il 19 gennaio all'Al-Awwal Park Stadium e per l'eventuale finale del 22. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, la Regione Lazio, grazie a un emendamento inserito nella proposta di legge per il riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”, sarà quindi il main sponsor del club biancoceleste nella trasferta in terra saudita. L'ufficialità verrà data nella giornata di lunedì: è prevista infatti una conferenza stampa alla quale prenderanno parte sia il presidente della Regione, Francesco Rocca, che il patron della Lazio, Claudio Lotito.