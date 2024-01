Supercoppa, la Curva Nord ci sarà? La decisione definitiva

Gli Ultras Lazio non saranno a Riad in vista della Supercoppa. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato su cui si legge quanto segue: "Supercoppa Italiana, noi non ci saremo! In merito alla trasferta della Lazio in Arabia Saudita riteniamo sia giusto prendere una posizione di dissenso. È per noi inaccettabile giocare una competizione nazionale, come la Supercoppa Italiana, in territorio straniero: il calcio italiano è "patrimonio popolare" che deve rimanere alla portata di tutti e costringere i tifosi ad intraprendere trasferte intercontinentali è tutto fuorché popolare".

"Diserteremo ufficialmente la trasferta di Riad perché questa tipologia di calcio non fa parte del nostro Dna in quanto è la chiara rappresentazione della mercificazione della passione che accomuna tutti noi, tifosi Laziali e non", firmato Ultras Lazio.