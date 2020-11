Tamponi Lazio, risultati riesame: Immobile e Leiva negativi

Immobile e Leiva negativi. Secondo indiscrezioni apprese da fonti qualificate e riportate dall'ANSA, la perizia tecnica irripetibile affidata dalla Procura di Avellino alla consulente d'ufficio Maria Landi sui 95 tamponi processati dal centro Futura Diagnostica di Avellino di calciatori, familiari e staff della Lazio, conferma quanto pubblicato dall'ANSA l'11 novembre. Per Strakosha, il ri-processamento dei tamponi all'ospedale Moscati ha dato esito positivo, mentre all'esame del 6 novembre del centro di Avellino il calciatore era risultato negativo. Altre discordanze emergerebbero su altri tamponi, rispetto alle quali il legale di Futura Diagnostica, insieme al consulente di parte, intendono chiedere chiarimenti. In particolare sul numero dei cicli di amplificazione utilizzati dal consulente della Procura nel ri-processare i tamponi e sulle eventuali distorsioni che potrebbero essere state generate dal fatto che i tamponi contestati siano stati riprocessati a 96 ore dal primo esame e non entro le 48 ore successive previste dai protocolli dell'istituto Superiore di Sanità.

