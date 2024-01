Tare: "Lazio e Immobile faranno bene. Inzaghi favorito in Serie A e Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Igli Tare parla sulle pagine de La Gazzetta dello Sport commentando il cammino di Simone Inzaghi all'Inter. Secondo l'ex diesse della Lazio, l'Inter dell'amico resta la squadra da battere nonostante il calendario di questo periodo non sorrida ai lombardi. Per l'albanese, l'Inter è anche tra le favorite della Champions League insieme a Manchester City e Bayern Monaco, prossimo avversario delle aquile. Per Inzaghi arrivano parole al miele ricordando anche i successi alla guida dei capitolini. Inzaghi, secondo Tare, fa rendere i calciatori al massimo perché li fa giocare nella posizione giusta.

Inevitabile un commento sulla Lazio guardata con positività dal grande ex. Tare la giudica una squadra forte anche perché per il 70%-80% è la rosa dello scorso anno (quando ancora c'era lui, ndr). La squadra di Sarri farà bene così come Immobile che, sempre secondo il diesse, quando ritroverà la forma migliore tornerà a segnare con regolarità. Sul futuro Igli è aperto a tutto, ha avuto qualche chiamata dall'Arabia ma per il momento nulla che lo convincesse. Ma la squadra giusta arriverà, ne è convinto.