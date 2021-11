Tare: "Morte Galeazzi un brutto colpo. La Lazio lo ricorderà in modo speciale" - VIDEO

Giornata importante per la Lokomotiv Mosca impegnata nel pomeriggio nel derby contro lo Spartak andato in scena alle 17:30....

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, RIPRESA SENZA NAZIONALI: SI ATTENDONO I CONTROLLI DI CIRO FORMELLO - La ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di meritato riposo concessi. Sarri ritrova il gruppo senza i nazionali (Acerbi, Cataldi, Strakosha, Hysaj, Akpa Akpro, Muriqi, Marusic e Milinkovic) e senza i calciatori in... FORMELLO - La ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di meritato riposo concessi. Sarri ritrova il gruppo senza i nazionali (Acerbi, Cataldi, Strakosha, Hysaj, Akpa Akpro, Muriqi, Marusic e Milinkovic) e senza i calciatori in... WEBTV LAZIO, IL DOTT. RODIA: "CONTENTI PER IL RIENTRO DI ZACCAGNI. SU LAZZARI..." Finisce 3-0 in favore della Lazio la 12ª giornata di Serie A contro la Salernitana. Di Immobile, Pedro e Luis Alberto i gol che hanno deciso la partita. Tra le note positive anche il rientro in campo di Mattia Zaccagni. Di questo e non solo, al fischio finale, ha... Finisce 3-0 in favore della Lazio la 12ª giornata di Serie A contro la Salernitana. Di Immobile, Pedro e Luis Alberto i gol che hanno deciso la partita. Tra le note positive anche il rientro in campo di Mattia Zaccagni. Di questo e non solo, al fischio finale, ha... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI ASPETTA UN VICE IMMOBILE: LE ULTIME RASSEGNA STAMPA - Arrivati a novembre è già tempo dei primi bilanci. Il percorso di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è iniziato bene. Nonostante gli alti e bassi di inizio stagione, la squadra sembra aver trovato la sua dimensione e... RASSEGNA STAMPA - Arrivati a novembre è già tempo dei primi bilanci. Il percorso di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è iniziato bene. Nonostante gli alti e bassi di inizio stagione, la squadra sembra aver trovato la sua dimensione e...