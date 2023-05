Udinese-Lazio, Immobile: "È il nostro sogno. Rigore? Ho detto a Pairetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince di misura alla Dacia Arena e conquista tre punti preziosissimi in chiave Champions. Al termine della sfida, ai microfoni di Dazn, per commentare la vittoria contro l’Udinese è intervenuto Ciro Immobile: "È la gioia di volerli ringraziare per essere venuti fino a qui in una partita così importante per noi. Stiamo facendo una bella cavalcata insieme a loro. Champions? È il nostro sogno ci credevamo sin dall’inizio di questi due anni col mister, ci sono stati momenti difficili ma siamo migliorati sotto tutti i punti di vista. Vincere così è bello"

GOL - “All’inizio della partita ho detto che era da dentro o fuori. Mi hanno ascoltato e abbiamo fatto una partita perfetta, in fase difensiva siamo tornati quelli che eravamo. Bello l’abbraccio in panchina, meritavamo una abbraccio tutti insieme. Ho parlato con Pairetto, è ovvio che quando mi arriva la palla e io la sposto passa la palla e io non passo perché mi viene addosso. In qualsiasi caso è rigore quindi rideva pure dicendo che non ho accentuato la caduta come faccio di solito. Scherzava. Il rigore è netto, gliel’ho detto. Non mi sono lasciato cadere”