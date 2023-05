Udinese - Lazio, le probabili formazioni: al centro torna Vecino, incognita terzini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Archiviato il pareggio contro il Lecce, la Lazio deve voltare pagina e pensare solo ed esclusivamente alla partita della Dacia Arena. L'Udinese è il terzultimo ostacolo prima del termine del campionato e la squadra di Sarri è alla ricerca di punti fondamentali per l'obiettivo Champions League. A livello di formazione ci dovrebbero essere due novità rispetto all'undici schierato contro i salentini: in difesa si rivedrà Marusic (smaltito l'affaticamento, anche se non può essere al meglio), da capire se al posto di Lazzari o Hysaj. Valutazioni in corso sui terzini, con Pellegrini che - anche lui - spera in una chance. In mezzo al campo recupero fondamentale per il tecnico, che riabbraccia Vecino (ha recuperato dalla lesione). Marcos Antonio, non all'altezza nelle ultime due uscite, tornerà in panchina. Davanti solito tridente, con Pedro pronto a insidiare uno tra Zaccagni e Felipe Anderson.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Gila, Pellegrini, Basic, Bertini, Gonzalez, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

