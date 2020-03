Uefa, oggi nuova riunione. Uva: "Priorità ai campionati, pronti a sforare"

Finire la stagione è l’intento comune. Uefa, Eca e Leghe Europee lavorano per trovare una soluzione, anche a costo di giocare in estate inoltrata. Le diverse ipotesi verranno valutate oggi in una nuova riunione in videoconferenza. Intanto, il vice-presidente dell'UEFA, Michele Uva ha anticipato i temi a Tuttosport: "Abbiamo dato priorità al completamento dei campionati nazionali ovviamente con l’integrazione delle finestre per concludere le Coppe europee. La commissione Uefa, Eca e EL ha sul tavolo diverse soluzioni per lavorare armonicamente anche con opzioni di sforamento di date. Tutte le formule sono possibili. La risposta l’avremo quando riprenderanno i campionati nazionali. Non abbiamo ragionato in maniera egoistica mettendo in prima fila le coppe internazionali". Nella totale incertezza impossibile pensare a una data: "Chiunque indichi in questo momento una data lo fa o in maniera emotiva o perché spinto dall’individuare un vantaggio. Non è possibile dare una risposta. Chi dà risposte adesso vuol dire che non è ancora padrone della realtà che ci circonda". Questione delicata è quella dedicata agli stipendi: "Sono d’accordo con Damiano Tommasi, giusto mettere sul tavolo tutte le carte ma dare la giusta priorità ai problemi. L’Uefa in questo campo non ha giurisdizione, essendo i contratti di natura individuale tra datore di lavoro e dipendente. Credo che anche ai giocatori convenga che il sistema resti in piedi: col buonsenso si individuerà una strada condivisa e congrua. Bisognerà vedere anche come e quando si riprenderà a giocare".

