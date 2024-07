UFFICIALE | La Lazio sceglie la clinica Villa Mafalda: il comunicato

Sarà la clinica Villa Mafalda a fornire tutti i servizi sanitari ai giocatori della Società Sportiva Lazio e durante le gare interne presso lo stadio Olimpico di Roma per la stagione 2024-25, grazie ad un accordo siglato tra il Presidente della Società biancoceleste Sen. Claudio Lotito e il Presidente della Casa di Cura, Prof. Paolo Barillari.

BARILLARI - "Eccellenza in campo sanitario, Villa Mafalda offre le più avanzate tecniche in ortopedia, cardiologia, chirurgia generale oltre che in diagnostica, analisi e prevenzione. Qui la squadra riceverà tutta l'assistenza sanitaria sotto il coordinamento del Direttore Sanitario della S.S. Lazio Dott. Ivo Pulcini e del Prof. Fabio Rodia, Coordinatore dello Staff Medico e Responsabile Ortopedico della Società. “Siamo orgogliosi di annunciare la sottoscrizione dell’accordo come partner sanitario della S.S. Lazio - ha dichiarato il Professor Paolo Barillari -. Metteremo a disposizione dei calciatori e dello staff della Società le nostre eccellenze in campo sanitario e tecnologico, garantendo la massima cura e attenzione”.

LOTITO - “Siamo soddisfatti di aver raggiunto un accordo di partnership con Villa Mafalda, da sempre eccellenza del mondo sanitario con le sue avanzate strutture e tecnologie, che saranno messe a disposizione della Società Sportiva Lazio, offrendo un valido sostegno all’interno del percorso stagionale”, le parole del Presidente Sen. Claudio Lotito.