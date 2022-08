UFFICIALE - Lazio, Alessio Furlanetto è un nuovo giocatore del Renate

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, PATTO SARRI-LUIS ALBERTO: UN NUOVO INIZIO PER ENTRAMBI RASSEGNA STAMPA - "Luis Alberto sta tornando a sentirsi piano piano uno di noi. Ha fatto un ingresso importante per noi facendo alcune cose che non rientrano esattamente nelle sue caratteristiche. Avevamo l’esigenza di giocare con Sergej più alto... RASSEGNA STAMPA - "Luis Alberto sta tornando a sentirsi piano piano uno di noi. Ha fatto un ingresso importante per noi facendo alcune cose che non rientrano esattamente nelle sue caratteristiche. Avevamo l’esigenza di giocare con Sergej più alto... WEBTV LAZIO - BOLOGNA, IMMOBILE: "QUESTO GOL È PER IL POPOLO LAZIALE" Il cuore oltre l'ostacolo alla prima di campionato. La Lazio strappa tre punti sofferti ma preziosissimi con la zampata del solito Ciro Immobile, sempre più condottiero biancoceleste. Proprio il bomber laziale al termine del match ha raccontato le... Il cuore oltre l'ostacolo alla prima di campionato. La Lazio strappa tre punti sofferti ma preziosissimi con la zampata del solito Ciro Immobile, sempre più condottiero biancoceleste. Proprio il bomber laziale al termine del match ha raccontato le... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LUKA ROMERO VIA IN PRESTITO? L'INDIZIO SOCIAL Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva... Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva...