UFFICIALE - Lazio, Fares ceduto in prestito al Panserraikos: il comunicato

Fonte: sslazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Fares è un nuovo giocatore del Panserraikos. L'esterno lascia la Lazio in prestito per un anno per trasferirsi in Grecia. Di seguito il comunicato della società sulla cessione: "La S.S. Lazio comunica la cessione a titolo temporaneo sino al 30/06/2025 del calciatore Mohamed Salim Fares alla società greca FC Panserraikos 1946".