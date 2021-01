UFFICIALE - Lazio, Lulic torna nella lista per la Serie A: il comunicato

LAZIO LULIC SERIE A - La Lazio ritrova Senad Lulic. Quasi un anno dopo l'ultima apparizione, il capitano biancoceleste torna arruolabile. Il bosniaco, infatti, è stato inserito nella lista degli over 22 per il campionato e la Coppa Italia. Il numero 19 si candida quindi a tornare, almeno tra i convocati, per il derby di domani con la Roma. Ad annunciare la novità, con Djavan Anderson che gli ha fatto posto, è stata la Lazio stessa attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"La S.S. Lazio rende nota la variazione all’interno dell’elenco dei calciatori ‘Over 22’ utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senad Lulic prende il posto di Djavan Lorenzo Anderson".

LAZIO, PRIMA IL DERBY POI I RINNOVI

Calciomercato, all. Cukaricki: "Kamenovic è della Lazio. Ecco dove può giocare..."

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME