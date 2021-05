UFFICIALE - Sassuolo - Lazio, ecco a che ora si giocherà l'ultimo match della stagione

Solo due gare separano la Lazio dal termine di questa stagione caratterizzata da alti e bassi. I ragazzi di Inzaghi nella serata di domani giocheranno il recupero della gara contro il Torino in programma alle 20:30 allo stadio Olimpico e giocheranno in notturna anche l'ultimo match del campionato contro il Sassuolo. La gara verrà disputata domenica 23 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Lega ha anche comunicato la programmazione televisiva della 38^ giornata e la gara tra emiliani e capitolini andrà in onda su Sky Sport.

