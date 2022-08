Unai, super-tifoso in Spagna: "Innamorato della Lazio. E a novembre tornerò all'Olimpico"

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Si è da poco conclusa l'amichevole tra Valladolid e la Lazio. Gli spagnoli si sono imposti ai calci di rigore dopo aver terminato 0-0 i tempi regolamentari. Fuori dal José Zorrilla qualche tifoso attende l'uscita dei giocatori per un ultimo saluto prima del rientro. Tra la folla - un insieme di maglie viola - compare una casacca biancoceleste. È di Unai, spagnolo ma tifosissimo della Lazio. "Sono innamorato di Roma e della Lazio", spiega, quasi a voler mettere subito le cose in chiaro. Non ha origini italiane, non ha nessuno che abbia vissuto in Italia per un periodo di tempo e che, magari, gli possa aver trasmesso quest'affetto speciale per il Bel Paese. Semplicemente è rimasto incantato dalla Città Eterna, e quando s'è posto il posto di scegliere tra Roma e Lazio... beh, non ha avuto alcun dubbio.

Unai racconta di esser andato, spesso e volentieri, a seguire la Lazio all'Olimpico. Poi il Covid, le difficoltà di spostarsi in un altro paese e una lontananza forzata dal suo grande amore. Ma, si sa, l'importante è recuperare. E allora, dopo aver viaggiato per circa tre ore per raggiungere Valladolid dalla zona più nord della Spagna, le Asturie, è pronto a prendere un aereo e tornare a Roma. "A novembre verrò in Italia, tornerò allo stadio. Per quale gara? Non mi interessa, quella che capiterà andrà bene, comunque la seguirò". Dal suo telefono mostra le foto che lo ritraggono all'Olimpico e poi quelle scattate qualche ora prima al José Zorrilla con una bandiera speciale. È quella della Spagna, ma l'ha personalizzata mettendoci sopra il logo della Lazio. La mostra con fierezza, con quell'orgoglio che hanno solamente i veri innamorati. Che quasi passa di mente la difficoltà di vivere la Lazio a migliaia di chilometri di distanza. La sua storia è quella di tanti tifosi, lontani ma vicini se nel cuore c'è spazio per lo stesso sentimento.

