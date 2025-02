Vecino, prima il rientro e poi il rinnovo: fissato già l'appuntamento con la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Sta finendo il calvario. Manca sempre meno al rientro di Matias Vecino, fermo da fine novembre per un infortunio e una ricaduta che gli ha causato una lesione miotendinea al retto femorale della coscia sinistra. Il suo recupero è slittato alla prossima settimana, a una gara tra l'Inter in Coppa Italia e il Milan in campionato.

Baroni gli ha concesso un periodo in più di ricondizionamento per evitare nuovi problemi: vuole averlo al top per il finale di stagione. L'uruguaiano è fondamentale nel gioco della Lazio, la sua assenza è costata carissimo. Sarà come un nuovo acquisto, da dover poi blindare anche in estate. C'è già l'appuntamento: il suo agente Lucci parlerà con Lotito e Fabiani del rinnovo in primavera, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Vecino ha ancora 33 anni, e attualmente guadagna 1,8 milioni netti. Su di lui c'è sempre l'interesse di diversi club turchi e arabi, anche se le ultime voci sul Fenerbahce non hanno trovato conferma. Anzi, sembra stia cercando anche casa in centro a Roma. Un ottimo segnale per rimanere ancora almeno un altro anno insieme.