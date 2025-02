Venezia - Lazio, giovedì la decisione sulla trasferta: ecco qual è il problema

Il prossimo weekend la Lazio sarà impegnata a Venezia, in uno scontro fondamentale per entrambe le compagini. Baroni vuole tornare a vincere e continuare la corsa sul treno che porta all'Europa; mentre Di Francesco cerca disperatamente punti per credere ancora a una salvezza che si fa sempre più complicata. Nel frattempo, resta in stand-by la situazione in merito alla vendita dei tagliandi per consentire la trasferta ai tifosi biancocelesti. Infatti, l'inizio della vendita verrà comunicato solo dopo la riunione del GOS, la quale si terrà nella mattinata di giovedì 20 febbraio. Al contrario di quanto si possa pensare, il problema che si lega alla decisione finale non sono tanto i tifosi biancocelesti, quanto tutta la situazione che sta vivendo in questi giorni la città di Venezia. In questo periodo nel capoluogo veneto si celebra il Carnevale, in particolare dal 16 febbraio al 4 marzo. Un evento che attira decine di migliaia di turisti da tutte le parti del mondo. La città sembra aver retto all’assalto di oltre centomila visitatori del primo fine settimana di Carnevale, ma il prossimo sabato a questi potrebbero aggiungersi anche i tifosi laziali, impegnati a seguire la propria squadra per la trasferta di campionato. Non resta che attendere la decisione degli organi preposti.