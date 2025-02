Venezia - Lazio, le probabili formazioni: Baroni riflette sull'undici

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre partite di fila lontano dall'Olimpico. Con un occhio alla Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio riparte dalla sfida contro il Venezia di Di Francesco. Baroni deve fare a meno di Rovella, squalificato, e degli infortunati Hysaj e Castellanos. Davanti a Provedel sono attesi dei cambi: al centro Gigot può affiancare uno tra Gila e Romagnoli; sulla destra Lazzari è in vantaggio su Marusic, con Nuno Tavares sull'altra fascia. Patric è pronto a rientrare a disposizione in panchina. In mediana si prepara Dele-Bashiru (più avanti di Belahyane) per giocare di fianco a Guendouzi. Ancora out Vecino che ha bisogno di un'altra settimana di recupero. Sulla trequarti impossibile non contare ancora su Isaksen, Dia e Zaccagni dopo la prestazione contro il Napoli. Come centravanti il favorito è Noslin, più staccato Pedro.

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Mercandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Fila. All.: Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gila, Patric, Provstgaard, Belahyane, Basic, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro. All.: Baroni.