Verona - Lazio, i tifosi rispondono presente: il dato sui tagliandi venduti

Dopo la vittoria sul Milan e il pareggio contro la Fiorentina la Lazio vuole dimenticare la gara di Coppa Italia e continuare a fare bene in campionato. La compagine di Maurizio Sarri lunedì 6 febbraio alle 18.30 scenderà in campo allo stadio Bentegodi in vista della gara contro il Verona.

Come sempre accaduto in questa stagione i tifosi non mancheranno all'appuntamento. A soli tre giorni dalla messa in vendita dei biglietti sono già 1.028 i tagliandi venduti. Una risposta, quella dei supporter, che arriva ancora una volta puntuale. La squadra non sarà sola, ci sarà un popolo intero a sostenerla.