Women, Visentin: “Quella doppietta ci ha portate in A. Futuro? La Lazio è casa e ai tifosi dico…”

Stagione intensa e incredibile quella che si è appena conclusa per la Lazio Women. Le ragazze di Grassadonia hanno conquistato la Serie A, ma il percorso non è stato certo facile. Un campionato combattuto fino all’ultimo, che si è deciso a poche giornate dalla fine quando le biancocelesti sono riuscite a staccare nettamente la Ternana e a conquistare poi la promozione. Tra le protagoniste della cavalcata, Noemi Visentin. L’attaccante classe 2000 è stata decisiva con una doppietta nella sfida col Ravenna, consegnando di fatto i tre punti che hanno permesso alle capitoline di tagliare il tanto desiderato traguardo. In esclusiva ai nostri microfoni, la numero 99 ha provato a spiegare le sensazioni provate quel giorno: “Non è facile raccontare le emozioni che ho provato in quel momento perché sono state talmente forti e varie che non saprei descriverle a parole. Subito dopo il primo gol ho sentito un fuoco dentro che ho sfogato con quella corsa fatta verso i nostri tifosi che erano lì a sostenerci. Non ho realizzato subito l'importanza dei due gol perché mancavano ancora diversi minuti prima che la gara finisse ma quando l'arbitro ha fischiato tre volte mi sono lasciata cadere a terra, con le mie compagne che venivano tutte verso di me. In quel momento ho cominciato a realizzare che questi due gol ci avrebbero portate dritte in serie A. In realtà, nonostante gli alti e bassi avuti in questa stagione abbiamo sempre creduto di poter vincere questo campionato ovviamente non per presunzione ma per la determinazione e il sacrificio che abbiamo messo fin dal primo giorno di ritiro”.

L’attacco, in alcuni momenti della stagione, si è rivelato ‘un punto debole’: tante le azioni create e altrettante le difficoltà nel finalizzare. Nelle ultime partite però, qualcosa è cambiato: “Inizialmente in attacco facevamo fatica a essere ciniche davanti alla porta nonostante le tante occasioni che riuscivamo a creare. Poi però con il passare delle giornate siamo riuscite ad alimentare la fame di gol e la cattiveria sotto porta grazie anche alle esercitazioni svolte in allenamento insieme al mister e al suo staff”.

Il prossimo anno sarà impegnativo, le biancocelesti si dovranno confrontare con squadre ambiziose e d’esperienza per questo la società lavorerà per garantire una rosa attrezzata e adeguata da cui ripartire. Se per qualcuna il futuro è in fase di valutazione, per Visentin no. Il suo contratto, prolungato due anni fa, è in scadenza ma la sua decisione l’ha già presa: “Ho scelto di proseguire la mia avventura in biancoceleste perché qui mi sono sentita a casa fin da subito anche grazie alla società che ha creduto in me fin dal primo momento. La mia intenzione è quella di rimanere qui a lottare per questa maglia. Ovviamente la serie A è un campionato di massima alto livello quindi bisognerà ripartire con più consapevolezze e lavorare ancora di più per onorarlo nel miglior dei modi”.

La Nazionale è il sogno di tutti i bambini e le bambine che scelgono di seguire questa passione, Noemi ha provato la gioia di vestire la maglia azzurra con l’U23 l’ultima volta due anni fa. A tal proposito ha dichiarato: “Sicuramente il ritorno in A mi darà una maggiore visibilità ma quello su cui sono focalizzata è solamente fare bene con questa squadra”.

Il gruppo è la vera forza di questa squadra, tutte pronte a darsi una mano nel momento del bisogno senza distinzione tra chi gioca di più e chi meno. E alla domanda se c’è qualcuna che l’ha sorpresa in particolare mondo, Noemi ha specificato: “In realtà mi hanno sorpreso tutte le mie compagne, nessuna esclusa. Soprattutto chi ha giocato meno o chi per scelta tecnica è andata in tribuna perché come una grande squadra erano tutte lì pronte ad incitare chi scendeva in campo. E quello che mi ha sorpreso di più è stata proprio questa coesione tra di noi”.

Tra i ricordi più belli dell’annata appena conclusa, c’è sicuramente il 12 maggio: “La sfilata all'olimpico è stata un tributo che la Società ha voluto regalarci con tanto orgoglio e piacere. È stata un'emozione fantastica sfilare davanti a tutti i tifosi laziali e ai giocatori che ci hanno fatto le loro congratulazioni per il traguardo raggiunto".

Infine, un messaggio per i tifosi che non hanno mai mancato un appuntamento e fatto sentire il loro supporto alle ragazze: “Innanzitutto vorrei ringraziarli dal primo all'ultimo per il sostegno che ci hanno dato durante questo campionato sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Quello che posso dire è di continuare a supportarci anche l'anno prossimo anche se sono certa che non si stancheranno mai di farlo!”.

