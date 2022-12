Zaccagni e il nuovo tatuaggio. L'artista: "Vi racconto tutto". E anche Milinkovic...

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Momento d'oro in casa Zaccagni. Mattia e la compagna Chiara Nasti sono diventati genitori di Thiago, uno splendido bambino che è diventato super-famoso sui social, dove mamma e papà hanno iniziato a condividere, dal momento della nascita, teneri scatti. Qualche giorno fa, poi, è stato il turno di una foto diversa, quella che ritrae il tatuaggio che la coppia ha fatto proprio in onore del bimbo. Entrambi hanno deciso di imprimere su pelle il nome scelto per il loro primogenito. E sui social hanno pubblicato le immagini, chiamando in causa colui che ha effettivamente realizzato l'opera. Si tratta di Valentino Russo, già autore, tra le altre cose, della tigre ben in mostra sulla schiena dell'esterno della Lazio. Intervenuto ai nostri microfoni, ci ha raccontato qualche retroscena: "Mattia mi aveva detto che appena sarebbe nato, avrebbe fatto il nome del figlio. Così è stato. Appena nato, mi ha scritto subito". "Il bimbo è stupendo e loro sono felicissimi. Sono contento anche di essergli amico. Sono sereni, mi aspettavo che fossero magari un po' stressati, so cosa significa quando nasce un bimbo, invece li ho trovati davvero tranquilli".

La coppia sta vivendo un momento felice, ma Chiara continua a essere al centro delle polemiche. E anche in occasione del tatuaggio, c'è chi l'ha attaccata per non aver aspettato di concludere l'allattamento per poi incidere il nome del bimbo: "Mi hanno scritto in tanti per lei, perché sta allattando. Ma non sanno che, prima di tatuarla, abbiamo chiamato chi di dovere. Non facciamo le cose così, a caso". Di una cosa siamo certi, che per entrambi questo non sarà l'ultimo tatuaggio. Valentino ha parlato anche dei "progetti" futuri: "Mattia deve finire la coscia, sicuramente mi richiamerà a breve. Gli ho fatto un progetto anche per l'altra gamba. Anche Chiara, deve completare il braccio. Ha detto che appena finisce d'allattare mi chiama, con più calma". Tornando alla tigre e alla particolare scelta di lasciarla quasi "incompleta", ma proprio per questa ancor più bella: "Sì sì, la lasciamo così. È stata la tigre più copiata dell'anno. È diversa, e le cose differenti diventano subito moda".

Nella lista dei calciatori tatuati da Valentino, tantissimi della Serie A. Da Paredes a Dragowski, passando per Politano, Torreira e Petagna. In casa Lazio, anche Ciro Immobile ha voluto affidarsi alle sue sapienti mani. Ma non è il solo, oltre a Zaccagni. I più attenti ricorderanno che anche Milinkovic, che ha voluto portare sul proprio petto una vera opera d'arte dedicata ai suoi fratelli, ha scelto Valentino. E non mancherà occasione per un "bis". "Mi ha scritto qualche mese fa, ha detto che si vorrebbe fare qualche altra cosa", ha rivelato a conclusione della chiacchierata.

