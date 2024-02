Zaccagni, rientro parziale: adesso serve il rinnovo di contratto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La buona notizia delle ultime ore in casa Lazio è il rientro in gruppo di Mattia Zaccagni. Dopo il lungo infortunio, l'esterno biancoceleste ha svolto la seduta di ieri con i compagni e soprattutto calzando gli scarpini. Torello e un po' di prove tattiche per l'arciere che adesso punta il match di Firenze di lunedì prossimo. Può tornare tra i convocati e rivelarsi una carta importante a gara in corso per Sarri.

Come riporta Il Corriere dello Sport, però, il tema più caldo è il rinnovo di contratto. Zac va in scadenza a giugno del 2025 e senza il prolungamento rischia di partire in estate. Lotito e Fabiani sono convinti di raggiungere l'intesa con il giocatore e il suo entourage. In estate, momento dell'ultimo incontro, le parti erano piuttosto lontane e le distanze rischiano di essere ancora più importanti. La società vuole chiudere il discorso. Zaccagni vuole restare in biancoceleste. Ora serve l'accordo.