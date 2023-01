GUARDA LE PARTITE DELLA LAZIO AL MUSEO AL LAZIO CLAN LATINA!

"Vedi la LAZIO al Museo"

O vai allo stadio o vieni al Lazio Clan Latina, dove potrai vedere la partita in un atmosfera unica, immerso nella storia biancoceleste potrai goderti i goal di Immobile e compagni.

Un goal preso non ti affliggerà, perchè basterà guardarsi attorno per vedere che nella nostra storia ci siamo sempre rialzati e con il sostegno dei tifosi abbiamo superato traguardi inaspettati.

Nel pre/post partita e durante l'intervallo, potrai scoprire i fondatori, vedere chi dominava in Italia nel centro/sud nell'anteguerra, scorire chi ideo il primo vessillo biancoceleste e chi portò il primo striscione allo stadio, le gesta del capocannoniere Italiano di tutti i tempi, gli stadi in cui abbiamo giocato, le ingiustizie subite e i trofei vinti, i cimeli di tutta la nostra storia e anno per anno una sintesi essenziale che un buon laziale deve conoscere.

Vedere una partita in una sede, da tesserato di un gruppo di tifosi malati di Lazio, non è mai stato così interessante e dopo aver conosciuto la nostra storia camminerai ancora di più a testa alta, ti aspettiamo a Latina in Via Aspromonte 52.

Il Lazio Clan Latina, come scritto, si trova in Via Aspromonte 52, a Latina.