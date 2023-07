AURONZO GIORNO 2 - "Il Comandante e il suo popolo", applausi e cori per Sarri - VIDEO

Secondo giorno di allenamenti ad Auronzo di Cadore per la Lazio che si prepara per la nuova stagione in Veneto. Un pomeriggio tra pioggia e duro lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la squadra biancoceleste. Dopo la sessione pomeridiana, è toccato a Maurizio Sarri concedersi ai tifosi presenti tra autografi e foto di rito. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto il mister che quando è uscito dagli spogliatoi ha ricevuto un'ovazione dai presenti. Applausi e il coro con il nome e cognome del tecnico scandito a gran voce. Video condiviso dalla società come storia Instagram e dal titolo inequivocabile: "Il Comandante e il suo popolo".

