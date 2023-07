AURONZO GIORNO 7 - Immobile e l'Arabia, un tifoso ci scherza su: il cartello - FOTO

Gian Marco ancora tu? Lo avevamo provocato sui social nei giorni scorsi e il tifoso biancoceleste ha risposto presente anche quest'anno. Ma chi è questo simpatico ragazzo? Gian Marco è un tifoso che la nostra redazione conosce bene fin dall'estate del 2021. Lo avevamo incontrato a Monaco di Baviera durante l'Europeo con un primo cartello che recitava: "Ciro Immobile > mia morosa". Placate le ire della fidanzata, si era presentato poi l'estate ad Auronzo con un nuovo cartello: "Sarrismo > Giurisprudenza". Lo scorso anno ci aveva deliziato con gli applausi a Stefan Radu e l'amore per la Lazio. Un amore più duraturo di quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. "Radu - Lazio > Totti Ilary". E nel 2023? Gian Marco ha scelto di strizzare l'occhio all'Arabia. Il fenomeno saudita ha sconvolto il mercato europeo con molti calciatori che hanno scelto il Medio Oriente per proseguire la loro carriera. L'ultimo tentato è Ciro Immobile che attende un'offerta ufficiale per poi decidere. I tifosi premono per la sua permanenza e il ragazzo ha scelto l'ironia con un cartello con scritte arabe e il messaggio: "Please Ciro come to aL AZIO". Basterà a convincere l'attaccante?