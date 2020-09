Caicedo, la Lazio gli fa gli auguri ricordano la sua rete a Cagliari - VIDEO

Giornata speciale quella di oggi per Felipe Caicedo che spegne 32 candeline. I messaggi di auguri per l'attaccante biancoceleste sono arrivati da ogni parte, del resto i tifosi della Lazio in primis sono innamorati di lui, del "Panterone" che nella scorsa stagione ha messo la firma su tante vittoria importanti della squadra di Inzaghi. per questo la società ha deciso di augurargli la miglior giornata possibile con un video della sua famosa rete a Cagliari. Minuti 96', gara sull'1-1 e la sua zampata vincente che in contemporanea ha ammutolito la Sardegna Arena e fatto esplodere i tifosi della Lazio.

QUI PER IL VIDEO

Lazio, Lulic: "Tante notizie infondate su di me. Voglio tornare in campo!"

Chievo, annullata l’amichevole con il Padova: tre tesserati positivi al coronavirus

TORNA ALLA HOMEPAGE