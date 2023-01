Calciomercato Lazio, Luis Alberto e l'Atletico Madrid: c'è un like sospetto

Il numero dieci biancoceleste continua a far discutere. Se in campo è protagonista, fuori continua a far parlare di sé per alcuni like galeotti...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Luis Alberto, un rapporto che continua a far discutere. Il numero dieci ha giocato da titolare contro l'Empoli fornendo anche l'assist dell'1-0 per Felipe Anderson. L'ex Liverpool è stato protagonista nel match e in molti non hanno digerito la sostituzione nel finale. Il Mago ha perso centralità e spesso ha iniziato il match dalla panchina. Tra alti e bassi con qualche dichiarazione più che discutibile, l'andaluso è sempre stato in bilico. Il giocatore, non è un mistero, ha chiesto di tornare in Spagna. Dopo il Siviglia, promesssa sposa più ipotetica che reale, i club a cui il calciatore viene costantemente accostato sono Cadice e Atletico Madrid. Se in Andalusia, il presidente e il suo vice dicono che l'affare è quasi impossibile diverso è il discorso nella capitale iberica. L'Atletico sta cercando di cedere Joao Felix che sembra molto vicino al Chelsea. La notizia, postata dalla nota pagina 433, ha ricevuto un like d'eccezione: quello di Luis Alberto. La cessione del portoghese potrebbe favorire lo sbarco dell'andaluso ai Colchoneros. Ne sono certi in patria dove fa discutere anche un'altra azione del calciatore della Lazio. Il classe '92, infatti, ha messo like al post del Cadice che festeggiava il successo sul campo del Valencia.