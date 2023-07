Calciomercato Lazio | Romero, il saluto della società: "Buona fortuna"

Luka Romero non è più un calciatore della Lazio. Il contratto del baby argentino è scaduto il 30 giugno e il calciatore ha voluto salutare il club con un lungo post sui social. La Lazio ha commentato il video postato dal numero 18 salutando il giocatore: "Grazie per questi due anni insieme Luka! Il più giovane esordiente in Serie A della nostra storia Buona fortuna 🩵". Il futuro dell'attaccante potrebbe essere ancora in Italia con il Milan in vantaggio.