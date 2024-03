Castellanos al settimo cielo dopo la vittoria contro la Juve: "Forza Lazio!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha vinto il ballottaggio con Immobile e si è dato tanto da fare per il bene della squadra. Il Taty Castellanos in Lazio - Juventus è stato lanciato subito da titolare da Igor Tudor, che ha voluto dargli continuità dopo la doppietta contro il Frosinone. L'argentino non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, ma ha comunque aperto diversi spazi per gli attacchi biancocelesti. Dopo il successo allo scadere, il numero 19 ha pubblicato una storia su Instagram esultando per il risultato ottenuto. Sopra la foto di tutta la squadra schierata ha scritto: "Forza Lazio". Di seguito il post.