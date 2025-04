Lazio, a centrocampo c'è solo un leader: è tornato il "Rovellismo" - FOTO

La Lazio batte l'Atalanta grazie al gol di Isaksen, ma la vittoria è stata il frutto di una prestazione corale. Abnegazione e cinismo, due parole che possono riassumerla per bene. La Dea è in un periodo negativo ma, come sottolineato da Gasperini nel post-partita, quest'oggi la sua squadra non ha giocato male, cosa che non era accaduta in alcune gare precedenti.

Se l'Atalanta non è riuscita a sfondare quanto avrebbe voluto, gran parte del merito va attribuito a Nicolò Rovella. Una diga, un motore che si trova in ogni zona decisiva del campo. Ha il fiuto peril pericolo e sa sempre qual è il tempismo giusto per intervenire. È tornato il "Rovellismo", così come evidenziato dalla società sul proprio profilo social, ma forse non se n'era mai andato.